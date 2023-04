Posady w PKO PO dla Szafarowicza i Przybyły. Tak PiS dziękuje Mejzie

Ruszyła inicjatywa zwiększająca bezpieczeństwo Europy. Przystąpił do niej Orlen

Multienergetyczny gigant PKN Orlen przystąpił do platformy uprawniającej do wspólnych zakupów gazu, która ma zwiększyć pewność dostaw „błękitnego paliwa” do, odcinającej się od rosyjskich kopalin, Europy.