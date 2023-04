Obroniony immunitet prezesa. Dzięki Witek nie odpowie przed sądem za „dawanie w szyję”

Zdaniem Witek z wniosku powinno wynikać, czy zarzucany czyn wchodzi w zakres mandatu czy nie. „Wskazanie prawidłowej podstawy prawnej wniosku, która rozstrzyga o zakresie ochrony przysługującej posłowi, pozwala marszałkowi Sejmu na zastosowanie odpowiedniego trybu postępowania z wnioskiem i skierowanie wniosku do właściwej komisji sejmowej w celu rozpatrzenia” – wywodzi.

Z uzasadnienia do jej postanowienia wynika też, że pełnomocnikowi Dagmary Adamiak zostało doręczone wezwanie do uzupełnienia wniosku, jednak w 14-dniowym terminie nie wpłynęła odpowiedź.

Polityczna decyzja?

Dagmara Adamiak mówi „Rzeczpospolitej”, że jej adwokat wysłał odpowiedź, jednak okazało się, że Kancelaria Sejmu liczy terminy według innej metodologii niż w postępowaniach cywilnym czy administracyjnym. I dodaje, że nie zgadza się z decyzją marszałek Witek. – Moim zdaniem nie ma uzasadnienia do wskazywania we wniosku, czy zarzucany czyn mieścił się w zakresie wykonywania mandatu posła czy nie – mówi. – To szukanie na siłę powodu, by nad wnioskiem nie mógł pracować Sejm.

Jej zdaniem decyzja ma charakter polityczny. Chodzi o to, że gdyby Witek nie zablokowała biegu wniosku o pozbawienie immunitetu, trafiłby on do zaopiniowania w Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a następnie pod głosowanie w Sejmie. W obecnej kadencji trudno byłoby się spodziewać uchylenia immunitetu prezesowi PiS. Jednak gdyby procedura nie zakończyła się w tej kadencji, a w przyszłej większość miałaby opozycja, wynik głosowania mógłby być inny.

Nietypowa procedura?

To jednak nie pierwszy raz, gdy Witek pozostawia bez biegu wniosek o uchylenie immunitetu, a takie decyzje podejmowała też w stosunku do posłów opozycji. Np. przed rokiem zastopowała wniosek o wyrażenie zgody odnośnie do posła Koalicji Obywatelskiej Waldemara Sługockiego, a wcześniej – jego klubowej koleżanki Marty Golbik. Tamte decyzje, choć teoretycznie korzystne dla posłów, bo stopowały bieg spraw w sądach, miały jednak inne tło i budziły kontrowersje u samych zainteresowanych. Witek samodzielnie uznawała bowiem, że wypowiedzi dla mediów, za które zostali pozwani, nie są objęte ochroną immunitetową.