"Był śmiech, były łzy". Biden spotkał się z księdzem, który udzielił ostatniego namaszczenia jego synowi

Śmierć syna, który był prokuratorem generalnym stanu Delaware, miała ogromny wpływ na Bidena, który w czwartek powiedział w irlandzkim parlamencie, że w związku z utratą syna nie zamierzał ubiegać się o urząd prezydenta w 2020 roku.

- Nie planowałem ponownego ubiegania się o urząd prezydenta w 2020 roku. Mój syn Beau, który właśnie zmarł na glejaka po powrocie z Iraku po roku ... był prokuratorem generalnym Delaware. W gruncie rzeczy to on powinien być tym, który stoi tutaj, wygłaszając to przemówienie do was - powiedział.

Biden odwiedził później pobliskie hospicjum w hrabstwie Mayo. Tablica na ziemi przy wejściu do hospicjum jest poświęcona Beau Bidenowi.