Solidarna Polska: Paweł Kukiz musi oddać cztery miliony złotych

Paweł Kukiz te 4 miliony ma zwrócić, inaczej jego wiarygodność będzie podważona. Jacek Ozdoba

- Zastrzegamy sobie, że jeśli ten warunek zostanie spełniony, to chcemy dyskutować na tematy konstruktywnych zmian tego projektu, które przywrócą jego zgodność z konstytucyjną zasadą samorządności i zasady bezpośredniego wyboru władz publicznych - dodał.

- Paweł Kukiz wiele opowiadał, że się brzydzi publicznymi pieniędzmi. Przecież nie byłoby nic złego, że jakaś fundacja dostaje publiczne pieniądze i dobrze je wydatkuje, ale nie Paweł Kukiz, przecież on się takimi mechanizmami brzydził. Dlatego jest problem z wiarygodnością - mówił na konferencji poseł Solidarnej Polski Mariusz Kałużny.

- Zwrot tych 4 mln zł to jest walka o honor Pawła Kukiza. Pytanie, czy on ma zdolność honorową, żebyśmy my rozmawiali o jego projektach - dodał.

- Panie Pawle, proszę odzyskać zdolność honorową do dyskusji w debacie publicznej i wtedy będziemy nad poważnymi rozwiązaniami pana dyskutować. Jeśli pan nie odda tych 4 milionów, o czym z panem rozmawiać? Wiarygodność, prawda i szacunek do samego siebie w polityce jest bardzo ważne - zwrócił się do Kukiza poseł partii Ziobry.