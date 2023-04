Macron nie broni Tajwanu

– Problem z podejściem Macrona polega na tym, że wykorzystuje kwestię Tajwanu tylko po to, by raz jeszcze zademonstrować potrzebę oddzielenia się Europy od USA. To niebezpieczna gra – napisał znany niemiecki analityk spraw międzynarodowych Ulrich Speck.

Jeszcze dalej poszedł niemiecki poseł do Bundestagu Norbert Röttgen z CDU, były szef komisji spraw zagranicznych Bundestagu. – Macronowi udało się zamienić swoją podróż do Chin w sukces PR-owy dla Xi (chińskiego przywódcy – red.) i katastrofę polityki zagranicznej dla Europy. Ze swoją ideą suwerenności, którą definiuje w kategoriach dystansu, a nie partnerstwa z USA, coraz bardziej izoluje się w Europie – napisał polityk.

A ponieważ Macron stwierdził w kontekście Tajwanu, że Europa nie powinna dać się wciągać w „nieswoje kryzysy”, to może Waszyngton powinien zacząć się zastanawiać, co z Ukrainą? Od razu zauważył to amerykański senator Marco Rubio. – Jeśli Europa nie opowiada się po stronie USA w sprawie Tajwanu, to może my też nie powinniśmy zajmować stanowiska w sprawie Ukrainy – powiedział.

Status quo

Status Tajwanu, wyspy oddalonej o 160 km od wybrzeża Chin kontynentalnych, jest niejasny, ale uznany międzynarodowo w wyniku kompromisu zawartego między USA i Chinami w latach 70. XX wieku. Tajwan nie deklaruje się jako państwo i nie jest za takie uznawany przez społeczność międzynarodową zgodnie z polityką „jednych Chin”. Ale w praktyce działa jak państwo: ma swój demokratycznie wybrany rząd, armię i suwerenną politykę w każdej dziedzinie. Również w zagranicznej, którą prowadzi poprzez sieć placówek określanych zazwyczaj mianem przedstawicielstw biznesowych.

Utrzymanie tego status quo jest w interesie wyspy i społeczności międzynarodowej, ale regularnie pojawiają się obawy, że Chiny mogą chcieć militarnie podporządkować sobie Tajwan. Z wypowiedzi Macrona można wyciągnąć wniosek, że te działania Chin, jak choćby manewry wojskowe, to nadmierna reakcja w odpowiedzi na działania USA. I że UE powinna w tej sprawie stać z boku. Tak uważa Sven Biscop, ekspert think tanku Egmont w Brukseli.

– Najlepsze jest utrzymanie status quo i o tym mówi Macron. A zdarza się niestety, że obie strony (Chiny i USA – red.) instrumentalizują Tajwan. My jako Europejczycy powinniśmy być ostrożni. Nie możemy w 100 proc. podążać za każdą amerykańską decyzją – uważa ekspert. Inni też uważają, że kluczowe jest zachowanie status quo, ale inaczej odczytują wypowiedź francuskiego prezydenta.