W rozmowie z Radiem Zet Sławomir Mentzen mówił, że Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość to partie toczące między sobą spory, które nie interesują młodych obywateli.

- Tusk dostał najnowsze badania, z których wynika, że młodzi ludzie nie chcą na niego głosować. Nie chcą też głosować ci, którzy chcieliby, żeby gospodarka była trochę bardziej liberalna, podatki niższe i żeby nie rozdawać naszych pieniędzy na prawo i lewo - powiedział prezes Nowej Nadziei.

- Tusk całkowicie stracił kontakt z młodszymi ludźmi. Tusk ma 65 lat, Kaczyński 73 – obaj są starsi od moich rodziców. Robiący w PO za młodego i obiecującego Trzaskowski jest powyżej 50 - mówił.

Mentzen mówił również, że nie prowadzi żadnych rozmów z partią Jarosława Kaczyńskiego. - Jeśli spojrzymy na propozycje programowe, to PiS-owi jest w tym momencie najbliżej PO. Więc te dwie partie w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu stworzą rząd - stwierdził.

- Bardzo nam zależy, żeby PO i PiS przeszły do historii, a ich liderzy poszli wreszcie na zasłużoną emeryturę - dodał.

W rozmowie poruszono również kwestię możliwość pojawienia się wniosku o wyjście Polski z Unii Europejskiej. Menzten zadeklarował, że nie ma tego w programie jego partii i taki punkt nie pojawi się przed wyborami.

- Jestem zadowolony, że Polacy mogą przekraczać granicę, jeśli nikt im tego nie zakazuje, mogą znajdować pracę gdzie indziej, wolny rynek, przepływ kapitału, usług jest świetny. Ale nie podoba nam się to, że UE zaczyna ingerować w nasze życie coraz bardziej - odpowiedział. - UE zakazuje nam posiadania samochodów, zmusza nas do wymiany dachów, wind, ogrzewania, przymusowych remontów domów. To idzie zdecydowanie za daleko - dodał.

- Do 2035 roku zostało jeszcze kilkanaście lat. Polska straciła swoją szansę na zawetowanie tego 2 lata temu. Trzeba to renegocjować, budować koalicję państw, którym się to nie podoba - mówił o zakazie sprzedaży aut spalinowych.

- Europa się budzi. We Włoszech mamy protesty przeciwko dyrektywie wywłaszczeniowej, w Holandii mieliśmy protesty rolników, w wyborach partia zbudowana na protestach wygrała - dodał.