- W tej chwili nie skupiamy się na układaniu scenariusza negocjacji koalicyjnych. Jesteśmy dopiero przed kampanią wyborczą - stwierdził Bosak, pytany o resorty, jakimi chciałaby kierować Konfederacja, gdyby po wyborach współtworzyła rząd. - Przede wszystkim interesują nas ministerstwa, gdzie będziemy mogli zrealizować swój program - dodał, dopytywany o sprawę.

Według ostatnich sondaży, Konfederacja byłaby w Sejmie trzecią siłą, za PiS-em i Koalicją Obywatelską, a przed Lewicą, Polską 2050 i PSL.



Poseł Konfederacji mówił, że program jego ugrupowania "jest oparty na trzech filarach". - Wolność gospodarcza, zdrowy rozsądek w podejmowaniu jakichkolwiek kolejnych zobowiązań na nasze państwo i racjonalna, oparta na interesie narodowym polityka zagraniczna i unijna - zaznaczył.

Bosak: Konfederacja chce wprowadzić do Sejmu kilkudziesięciu posłów

Program Konfederacji to "proste, niskie podatki, to zatrzymanie negatywnych regulacji unijnych, które mają zniszczyć polskie budownictwo, podnieść nam koszty życia; to jest energetyka, gdzie płacimy horrendalnie wysokie rachunki za ciepło i prąd w wyniku podwyżki podatków" - powiedział Krzysztof Bosak, przewodniczący sejmowego koła Konfederacji i wiceprezes jednego z tworzących Konfederację ugrupowań - Ruchu Narodowego. Podkreślił, że żeby mieć wpływ na energetykę "trzeba mieć wpływ i na Ministerstwo Finansów, i na Ministerstwo Energii, które w tej chwili PiS, zgodnie z modnym trendem unijnym, przemianował na Ministerstwo Klimatu".

Koalicja Konfederacji i PiS?

Poseł był pytany o swą wcześniejszą wypowiedź, że nie wyobraża sobie koalicji z PiS. - Politycy powinni dyskutować o tym, co robią, a nie co sobie wyobrażają - odparł. - Nie jest czas na spekulowanie o koalicji. Chcemy wprowadzić do Sejmu kilkudziesięciu posłów, ideowych, przygotowanych programowo i wypchnąć stamtąd i ludzi z PiS, i z PO, i z Lewicy i z PSL. Z wszystkimi tymi partiami rywalizujemy - oświadczył.

Bosak był też pytany o wypowiedziane w weekend słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o Konfederacji. - Zaczepki Tuska z tego weekendu nas nie interesują - zadeklarował. - Tusk jest postacią z naszej perspektywy skompromitowaną, zużytą w polskiej polityce. My na pewno nie przyłożymy ręki ani do kontynuacji władzy Morawieckiego, bo oceniamy ją bardzo negatywnie, ani do powrotu Tuska do władzy, bo oceniamy go bardzo negatywnie - powiedział Bosak.

"Piątka Mentzena"

Poseł Konfederacji był też w Polsat News pytany o słowa obecnego współprzewodniczącego Rady Liderów Konfederacji i szefa partii Nowa Nadzieja (dawniej KORWiN) Sławomira Mentzena, nazywane "piątką Mentzena". - Nie chcemy Żydów, gejów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej - mówił Mentzen w marcu 2019 r. Pytany później o te słowa tłumaczył, że to wycięty z kontekstu fragment kilkudziesięciominutowego wykładu o marketingu politycznym.

Nie jesteśmy przeciwko żadnej grupie. Krzysztof Bosak

Pytany o "piątkę Mentzena" Krzysztof Bosak powiedział w poniedziałek, że taka piątka "nie istnieje". - Zachęcam, jeżeli ktoś chce rozumieć, o czym mówił Sławomir Mentzen, do odsłuchania w całości tego wykładu. To było rozważanie o tym, co buduje rezonans w sferze publicznej w internecie, czyli że kontrowersyjność. To było rozważanie o tym, jakie są najbardziej kontrowersyjne hasła, przy pomocy których można by budować zasięg, rezonans w internecie i to było jeszcze przed wejściem Konfederacji do Sejmu - mówił.

Dodał, że nie znajdzie się "nawiązań do tzw. piątki w wystąpieniach polityków Konfederacji "w Sejmie i w mediach". Podkreślił, że słów z "piątki" nie powtarzał też Mentzen. - Bo to nie są jego poglądy. Nie jesteśmy przeciwko żadnej grupie - zadeklarował Bosak.

- Nasz program, z którym idziemy w tej kampanii wyborczej, to "oddamy wam Polskę", to wolność gospodarcza, zdrowy rozsądek, obrona suwerenności, tradycyjne wartości i korzystanie z owoców postępu i dobrobytu, które mamy, to powstrzymywanie negatywnych regulacji, likwidacja partyjniactwa i rozdawnictwa publicznych pieniędzy i ciągłego podwyższania podatków i komplikowania życia - przekonywał szef koła Konfederacji.

Ocenił, że tzw. piątka Mentzena to wyrywany z kontekstu cytat sprzed kilku lat, do którego sam autor przez kolejne kilka lat nie wracał. - Oceniajmy rzeczy we właściwej proporcji - apelował Krzysztof Bosak.