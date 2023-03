Książę William przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. W czwartek przed południem książę Walii złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Później w Pałacu Prezydenckim brytyjski następca tronu został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kancelaria Prezydenta podała, że tematem rozmowy była "pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy".

Czytaj więcej Dyplomacja Przydacz o wizycie księcia Williama: Nie przyjechał z "darami" To kolejny czas, gdy książę William wizytuje Polskę. W 2017 roku wraz ze swoją żoną, Catherine, odwiedził nasz kraj - mówił w rozmowie z TVN24 Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta, pytany o wizytę brytyjskiego następcy tronu w Polsce.

"Książę Walii przekazał podziękowania dla Polaków za ich hojność i gościnność" - czytamy we wpisie KPRP w mediach społecznościowych.

Czego można spodziewać się po wizycie księcia Williama w Polsce? - Książę William nie przyjechał z żadnymi "darami" - mówił wcześniej w TVN24 prezydencki minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Ocenił, że wizyta "na pewno" umocni relacje polsko-brytyjskie.

Dopytywany czy wizyta księcia Williama może skutkować np. skierowaniem do polski brytyjskich myśliwców w związku z przekazaniem przez Polskę Ukrainie pewnej liczby myśliwców MiG-29, minister odparł, że "nawet gdyby było to przedmiotem rozmów, to nie mógłby tego ujawnić".

- System władzy brytyjskiej skonstruowany jest w taki sposób, że król, następca tronu o polityce nie dyskutuje - mówił.