W sobotę pojawił się pierwszy odcinek podcastu Hołowni i Kosiniaka-Kamysza, w którym liderzy obydwu partii wspominają m.in. rocznicę wybuchu wojny i ich reakcję na to, co wydarzyło się 24 lutego 2022 roku. - W podcaście słychać również to, co łączy Hołownię i Kosiniaka-Kamysza. Myślenie o przyszłości oraz to, że reprezentują nowe pokolenie w polskiej polityce - mówi nam jeden z naszych rozmówców zaangażowany w ten projekt.

- Dla nas wszystkich to był szok, coś co nie miało się wydarzyć - mówi o wybuchu wojny w podcaście Władysław Kosiniak-Kamysz. - Pamiętam, że gdy te newsy zaczęły schodzić, to poszedłem do pokoju, gdzie spała Ula z malutka Elą, trochę więcej niż miesięczną i zacząłem ją budzić, mówiłem że ruscy napadli na Ukrainę, wojna - wspomina w podcaście lider Polski 2050, Szymon Hołownia.

Politycy oraz polityczki w Polsce prowadzą już od dawna swoje podcasty. Premier Mateusz Morawiecki ma od wielu miesięcy swój podcast, kolejne odcinki własnego podcastu wokół transportu zbiorowego i nie tylko publikuje też posłanka Partii Razem, Paulina Matysiak. Swoje audycje mają też np. liderzy Konfederacji, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen.