Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 366 Mija rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosjanie rozpoczęli swoją inwazję. Ofensywa, która w ocenie Kremla, miała potrwać kilka dni, przerodziła się w długotrwały konflikt.

Prigożyn, który jest jednym z najbardziej znanych współpracowników Władimira Putina, spędził większość ostatniego tygodnia publicznie krytykując głównych rosyjskich wojskowych, oskarżając ich o "zdradę stanu" i twierdząc, że odmówili mu dostarczenia amunicji, próbując wyeliminować jego siły bojowe.

Reklama

Służba prasowa założyciela grupy Wagnera opublikowała w środę zdjęcie pokazujące to, co, jak informowała, było dziesiątkami najemników, którzy zginęli z powodu "braku pocisków". Nie można było natychmiast potwierdzić, czy mężczyźni zginęli, czy też ujęcie zostało zainscenizowane.

Dzień później Prigożyn powiedział, że amunicja dla jego oddziałów została wysłana. Rosyjskie Ministerstwo Obrony odrzuciło jego początkowe oskarżenia o zablokowanie wysyłki amunicji jako "absolutnie nieprawdziwe".

Niezależny serwis Verstka, powołując się na źródła we wspieranych przez Kreml mediach i w rosyjskim Ministerstwie Obrony, informuje, że rosyjskim dziennikarzom państwowym nakazano, by nie cytowali Prigożyna, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Reklama

Rosyjskie władze przygotowały również "medialną kampanię oszczerstw" przeciwko Prigożynowi, ale na razie nie zdecydowały się jej rozpocząć.

Na spotkaniu w tym tygodniu wyżsi urzędnicy powtórzyli nam, że blokada na Prigożyna, którą wprowadziliśmy w styczniu, pozostaje w mocy - przekazało jedno ze źródeł portalu.

- Mamy zakaz wspominania o nim, chyba że jest to absolutnie konieczne, mamy zakaz cytowania go, z wyjątkiem przypadków, gdy jako pierwszy przekazuje wiadomości o sukcesach na linii frontu. Na przykład jeśli zdobyli Sołedar albo dotarli na obrzeża Bachmutu - dodał.

Prigożyn już wcześniej spierał się z rosyjskim dowództwem o taktykę wojskową i prawo do rekrutowania skazańców z rosyjskich więzień. Jego ostatni atak na przywódców wojskowych, takich jak minister obrony Siergiej Szojgu, wskazuje na niezwykły poziom walki w Rosji, gdzie Kreml starał się stłumić spory wśród elit pomimo braku sukcesów militarnych.

Prigożyn był nieobecny w ważnym przemówieniu Putina we wtorek i wydaje się, że mógł wypaść z łask. Na początku tego roku ogłosił, że zawiesi rekrutację w rosyjskich więzieniach, najwyraźniej z powodu presji rosyjskiego Ministerstwa Obrony.