Premier Mateusz Morawiecki przebywa obecnie z niezapowiadaną wcześniej wizytą w Kijowie. W stolicy Ukrainy spotkał się między innymi z Wołodymyrem Zełenskim.

Jak powiedział podczas wspólnej konferencji prezydent Ukrainy, obecność Mateusza Morawieckiego w dniu pierwszej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę jest „prawdziwym symbolem”. - To symbol naszej solidarności i niezłomności. Polska była z nami jeszcze zanim rozpoczęła się wojna i jestem pewien, że Polska pozostanie z nami aż do naszego zwycięstwa, wspólnego zwycięstwa - zaznaczył Zełenski. - Polska jest jednym z sojuszników, którzy najmocniej nas wspierają. Bardzo dziękuję rządowi polskiemu i całej Polsce za tak gigantyczne wsparcie - dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił także, że „Polska jest jednym z założycieli koalicji czołgowej”. - Dostaliśmy pierwsze czołgi. Będą one wspierały naszą obronę. Dziękuję ci Mateuszu za to, że zainicjowałeś powstanie tej koalicji - mówił Zełenski do polskiego premiera. - Mateusz, będziesz musiał jeszcze dzwonić do kolejnych partnerów, aby na pewno przyłączyli się do koalicji, bo narazie przebiega to bardzo powoli. Niemniej jednak jest to ogromne wsparcie dla Ukrainy i bardzo ci Mateusz dziękuję - dodał.

24 lutego 2022 roku przed godziną 5.00 rano rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Rosja przekroczyła granice Ukrainy od wschodu i południa oraz od północy z terytorium Białorusi. Rosyjskie wojska zaatakowały także z okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.