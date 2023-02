- Dostaliśmy pierwsze czołgi. Będą one wspierały naszą obronę. Dziękuję ci Mateuszu za to, że zainicjowałeś powstanie tej koalicji - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski do premiera Mateusza Morawieckiego podczas wspólnej konferencji prasowej w Kijowie.