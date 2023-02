Zgodnie z przewidywaniami niemal cały roboczy tydzień zdominowała wizyta w Polsce prezydenta USA Joe Bidena. Rozmówcy „Rzeczpospolitej” ze strony opozycji przewidzieli sytuację, dlatego kolejne inicjatywy polityczne – ostatnie w lutym – planowane są na nadchodzące dni.

Nasi informatorzy podkreślają, że ważne dla wizerunku wszystkich sejmowych ugrupowań będzie podpisanie ramowego porozumienia w sprawie nowego Paktu Senackiego. To wydarzenie planowane jest na przyszły wtorek, ostatni dzień lutego (pisała o tym w czwartek „Gazeta Wyborcza”). Podpisanie porozumienia – przez zespół negocjacyjny, w skład którego wchodzą m.in. Piotr Zgorzelski, Marcin Kierwiński i Dariusz Wieczorek, ma być akcentem, który pokaże, że mimo pewnych perturbacji opozycja zachowuje jedność.

Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, po podpisaniu tego ramowego porozumienia partie zaczną kompletować nazwiska do Paktu Senackiego. Podstawowe założenie jest jedno: do Senatu PSL, Polska 2050, Lewica i PO jako blok będą mieć jednego kandydata w każdym ze 100 okręgów. Pakt Senacki okazał się skuteczny w 2019 roku i teraz opozycja liczy na to, że uda się utrzymać kontrolę nad „izbą refleksji”. Urzędujący i sprawujący mandat senatorowie będą mieć też możliwość ponownego kandydowania.

W czwartek do swoich ram wróciła też prekampania wyborcza. PiS po raz kolejny uderzyło w Polskę 2050 Szymona Hołowni. Politycy z Nowogrodzkiej pytali o finansowanie partii. – Jaka jest podstawa działania partii Szymona Hołowni, jak finansowana jest ta partia, skąd ma pieniądze na działalność, na organizowanie spotkań, wyjazdów, kongresów, aplikacji? – pytał w Sejmie na konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Jednocześnie politycy Szymona Hołowni odnieśli się w czwartek do decyzji Sądu Najwyższego, który odrzucił skargę na uchwałę PKW w sprawie Polski 2050. – Pójdziemy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, żeby walczyć o sprawiedliwość i prawo. W Polsce pisowskie sądy tak działają, że nie można tej sprawiedliwości uzyskać, będziemy dalej walczyć o prawo do prowadzenia działalności publicznej – zapowiedział w czwartek pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko, który odniósł się też do zarzutów Bochenka i Sobolewskiego. – Chcę twardo powiedzieć funkcjonariuszom partii, która od siedmiu lat zawłaszcza polskie państwo i przewala publiczne pieniądze do własnych kieszeni, drenując spółki Skarbu Państwa, żeby przestali nas pouczać – mówił.

Prekampania powraca na pełnych obrotach. W przyszłym tygodniu odbędzie się też m.in wyjazdowy klub PO w województwie łódzkim.