Jakie przed wyborami parlamentarnymi są legislacyjne plany rządu? - Mamy kilka projektów, one są częściowo bieżące, częściowo dalej idące, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest końcówka kadencji - powiedział Piotr Müller. W rozmowie z Michałem Kolanko rzecznik rządu ocenił, że "główne reformy robi się na początku kadencji".

- Ścieżka legislacyjna de facto kończy się. Nie będziemy wiele projektów zgłaszać w tej kadencji, bo de facto nie zdążylibyśmy ich wdrożyć - oświadczył rzecznik rządu.

Michał Kolanko zapytał Piotra Müllera, czy w tej kadencji powstanie komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (projekt w tej sprawie złożyli w grudniu posłowie PiS).

- Trudno mi powiedzieć. Na ten moment nie ma takiej decyzji, żeby ten projekt forsować na następnym posiedzeniu Sejmu - odparł rzecznik. Dodał, że następne posiedzenie izby niższej parlamentu będzie w tej kwestii "decydujące czasowo", a sprawa rozstrzygnie się w marcu.

Czas kampanii wyborczej to czas obietnic - zwrócił uwagę Michał Kolanko. Czy wśród obietnic PiS będzie rewaloryzacja świadczeń z programu 500 plus? We wtorek w RMF FM poseł PiS Marek Suski mówił, że będzie na ten temat dyskusja i że wypłacaną kwotę można byłoby - po znalezieniu odpowiednich środków - zwiększyć. - Nie ma takiej decyzji i w rządzie aktualnie nie ma prac w tym zakresie, nawet analitycznych, to już mówię wprost - powiedział w środę rzecznik rządu.

Müller zaznaczył, że dosyć łatwe jest oszacowanie, jakie efekty finansowe przyniosłaby rewaloryzacja wypłat z programu "Rodzina 500+" (czyli podwyższenie świadczenia do takiego poziomu, by zniwelować negatywny wpływ inflacji na siłę nabywczą środków). - Nie ma takiej decyzji. To wszystko zależy od sytuacji makroekonomicznej - mówił rzecznik.

Dopytywany przez Michała Kolankę, czy prace nad podwyżką wypłat z programu 500 plus mogą pojawić się jesienią, Piotr Müller odparł, że nie jest od tego, by stawiać hipotetyczne scenariusze.

Michał Kolanko spytał też o wakacje kredytowe. - Na ten rok są realizowane. Po raz pierwszy w historii Polski jest tego typu program. W zeszłym roku cztery raty kredytu, w tym roku cztery raty kredytu - na przyszły rok nie ma decyzji co do takich działań - oświadczył rzecznik rządu.