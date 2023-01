W Zjednoczonej Prawicy trwa spór dotyczący nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Solidarna Polska wystąpiła przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i zagłosowała przeciw projektowi, który ma odblokować dla Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy.



Zbigniew Ziobro we wtorkowej rozmowie z Polsat News przyznał, że „nie ma na razie umowy między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością”. - Przygotowujemy się też do wariantu, który w polityce zawsze trzeba brać jako pierwszy pod uwagę, czyli samodzielnego startu, ale jesteśmy oczywiście gotowi do koalicji. To nie znaczy za cenę rezygnacji z naszych przekonań i wartości, tego, co myślimy o polityce europejskiej i zagrożeń ze strony Unii Europejskiej - mówił.

Sondaż w sprawie opinii Polaków na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy przeprowadziła dla Wirtualnej Polski pracownia United Surveys. Z badania wynika, że mimo sporów w obozie rządzącym ponad połowa ankietowanych (52,4 proc.) nie widzi możliwości rozpadu koalicji rządzącej do czasu planowanych na jesień wyborów parlamentarnych. „Zdecydowanie” za taką opcją opowiedziało się 25,3 proc. pytanych, a „raczej” - 27,1 proc.

Mniej niż co czwarty badany (22,9 proc.) uważa, że Zjednoczona Prawica się rozpadnie. „Zdecydowanie” uważa tak 14,6 proc. respondentów, a „raczej” - 8,3 proc. Jedna czwarta odpowiadających (24,7 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.



Wirtualna Polska, dla której sondaż został przeprowadzony, zwraca uwagę, że wśród wyborców PiS zaledwie 11,9 proc. uważa, iż koalicja może się rozpaść.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony w dniach 6-8 stycznia 2023 r. metodą CAWI & CATI (po 50 proc.) na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.