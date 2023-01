PE odniósł się do publikacji "Rz" ws. śledztwa dotyczącego Czarneckiego

Odmowa wysłania polskiej prokuraturze oryginałów dokumentów z rozliczeń podróży i diet europosła Ryszarda Czarneckiego to stała procedura PE - ma zastosowanie do wszystkich wniosków otrzymanych przez Parlament od krajowych organów ścigania - Parlament Europejski odnosi się do publikacji „Rzeczpospolitej”.