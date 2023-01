Kowalski atakuje Morawieckiego za Sylwester Marzeń w TVP. "Quo vadis polska prawico?"

"Akceptacja lewicowej linii obecnych władz TVP, które z premedytacją zakontraktowały gwiazdeczkę z USA do promocji tęczowej opresyjnej agendy całkowicie sprzecznej z linią aksjologiczną prawicy, doprowadzi do eksplozji takich manifestacji" - zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego wiceminister Janusz Kowalski.