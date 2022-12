Woś: KPO? To gra na zmianę rządu w Polsce. UE ma już w tym pewne doświadczenia

My już mieliśmy co najmniej trzy przypadki, gdy przestrzegaliśmy naszych koalicjantów, premiera Morawieckiego, przed błędnymi decyzjami - mówił w rozmowie z Radiem Plus wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś (Solidarna Polska).