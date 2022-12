W czwartek tuż przed tym, jak ustawą na sali plenarnej Sejmu mieli zająć się posłowie, złożony w nocy w wtorku na środę przez posłów PiS projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw został zdjęty z porządku obrad. Wnioskodawcy mówili, że projekt to efekt negocjacji z Komisją Europejską i ma wypełnić tzw. kamień milowy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek oświadczył, że "w związku z apelem prezydenta Andrzeja Dudy" marszałek Elżbieta Witek na wniosek szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego podjęła decyzję o zdjęciu projektu z porządku obrad. Sejm ma zająć się tematem na posiedzeniu, które rozpocznie się 11 stycznia.

W czwartek prezydent Andrzej Duda mówił, że nie konsultowano z nim postanowień projektu. - Zobaczyliśmy projekt, gdy został ogłoszony na stronach sejmowych - powiedział.

W piątek Duda został zapytany o kwestię konsultacji w sprawie projektu. - Tak, dzisiaj spodziewam się już takich konsultacji - odparł.

- Sprawa jest ważna - tak jak powiedziałem, bardzo mi zależy na tych funduszach europejskich, ale bardzo mi też zależy na stabilności polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim stabilności sytuacji prawnej obywateli z jednej strony, ale też i w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nominacje sędziowskie trzech tysięcy sędziów, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat, najczęściej ludzi młodych, świetnie przygotowanych do pełnienia służby w polskim wymiarze sprawiedliwości, którzy przeszli wymagane prawem procedury i którzy po prostu powinni móc te zadania dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa spokojnie realizować, z pełną odpowiedzialnością, przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa prawnego obywateli, czyli tych, wobec których także i zostają wydane w polskich sądach wyroki - mówił prezydent.

Podkreślił, że szczególnie istotne jest dla niego zachowanie porządku konstytucyjnego. - Każda ustawa musi być zgodna z polską konstytucją - i to jest także moja odpowiedzialność jako prezydenta Rzeczypospolitej, a zarazem ostatniej osoby w procesie legislacyjnym, której podpis warunkuje wejście w życie ustawy - zaznaczył.

Wierzę w to, że te konsultacje spokojnie się odbędą, z pełną dyskusją na temat każdego poszczególnego punktu. Prezydent Andrzej Duda

- Jest moim obowiązkiem dopilnować także tego, aby ta ustawa była, przynajmniej w moim przekonaniu, zgodna z konstytucją, a jeżeli mam wątpliwości, to oczywiście poddać ją sprawdzeniu konstytucyjnemu, a jeżeli są wątpliwości co do meritum, to także zaprotestować wobec danej ustawy poprzez odmowę podpisu i weto - powiedział Andrzej Duda.

- Ale tak, konsultacje będą w tej sprawie, są już zapowiedziane, są już umówione. Wczoraj rozmawiałem zarówno z panem premierem, jak i z ministrem Szynkowskim vel Sękiem, także z marszałek Elżbietą Witek, kontaktowali się ze mną. Jesteśmy umówieni - relacjonował prezydent.

- Wierzę w to, że te konsultacje spokojnie się odbędą, z pełną dyskusją na temat każdego poszczególnego punktu i każdego proponowanego tam rozwiązania, tak jak to powinno być. Te kwestie powinny być u nas rzetelnie omówione, właśnie przede wszystkim - patrząc z punktu widzenia urzędu prezydenta - właśnie przez pryzmat konstytucji - dodał.