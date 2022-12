W sobotę odbędzie się nadzwyczajny kongres Porozumienia. Według nieoficjalnych doniesień, podczas kongresu ma dojść do zmiany we władzach partii - prezesa Jarosława Gowina ma zastąpić posłanka Magdalena Sroka.

Reklama

O to, czy Jarosław Gowin w sobotę pożegna się ze stanowiskiem prezesa partii zapytany w Radiu Plus został rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek. - Nie wypada mi potwierdzić, bo trzeba poczekać oficjalnie do jutra; wszystko się może zdarzyć, wiadomo, że każdy scenariusz może się zmienić, ale mówiąc serio: zaprzeczać też nie mogę. Za niewiele ponad 24 godziny wszystko będzie jasne - odparł Strzeżek.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Kolanko: Porozumienie zacznie nowy etap Zmiana w Porozumieniu zapowiada się na być może jeden z ostatnich faktów politycznych w tym roku po szeroko pojętej stronie opozycji.

- Mogę tylko powiedzieć, że jeżeli do jakiejkolwiek zmiany by doszło, to nie byłaby to zmiana polegająca na rewolucji, na walce wewnętrznej - dodał.

Jakie są powody spodziewanej zmiany na stanowisku przewodniczącego Porozumienia? - Może się tak okazać, że sam prezes chciałby ewentualnie jakieś korekty w swojej polityce wprowadzić, plus też zawsze takie świeże otwarcie niecały rok przed wyborami może być dobrym rozwiązaniem - mówił Strzeżek.

Reklama

Czy Jarosława Gowina zastąpi Magdalena Sroka? - Media tak spekulują - powiedział rzecznik koła Porozumienia. Dodał, że na nadzwyczajnym kongresie, jeśli doszłoby do zmiany przewodniczącego partii, każdy może zgłosić się na prezesa, przedstawić "swoiste exposé" i przekonać członków ugrupowania do poparcia swej kandydatury.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Spada poparcie dla PiS i PO, rośnie dla Konfederacji Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby Zjednoczona Prawica - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Według badania, wzrosło poparcie dla Konfederacji, a pozostałe uwzględnione partie odnotowały spadki poparcia.

Co z nazwą partii? Ugrupowanie jest zarejestrowane jako Porozumienie Jarosława Gowina. - Dwa tygodnie temu zarząd podjął decyzję o tym, żeby nazwą partii było po prostu Porozumienie. Jak sąd zaakceptuje tę zmianę, to wtedy to stanie się rzeczywistością - poinformował Strzeżek.

Czy to koniec kariery politycznej Jarosława Gowina? - Nic mi na ten temat nie wiadomo. (...) On o wszystkim będzie opowiadał - powiedział rzecznik.

Jarosław Gowin od 2013 r. był liderem najpierw Polski Razem, a później Porozumienia. Od wyborów w 2015 r. do sierpnia 2021 r. pełnił funkcję wicepremiera w rządzie PiS (odpowiedzialnego najpierw za szkolnictwo, później za rozwój). Obecnie Porozumienie jest w opozycji.