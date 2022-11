„Nasze propozycja dla polskiego rządu dotycząca obrony jego własnego kraju wciąż jest aktualna” – zapewnił szef niemieckiego rządu. Warszawa zaproponowała, by Niemcy ulokowały Patrioty w Ukrainie.

W rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za dotychczasowe dostawy broni, o czym poinformował we wtorek wieczorem (29.11.22) w Berlinie Olaf Scholz. Nie odniósł się jednak do propozycji polskiego rządu. Zapowiedział za to dostarczenie Ukrainie kolejnych samobieżnych dział przeciwlotniczych typu Gepard. „Właśnie, po raz kolejny, przygotowaliśmy nowe możliwości dostaw Gepardów i będziemy kontynuować prace nad tym, by udostępnić bardzo skuteczny (system antyrakietowy – przyp. red.) Iris-T” – powiedział Scholz, nie podając jednak żadnych szczegółów.