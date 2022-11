Senyszyn została zapytana o to, czy politycy opozycji będą głosować wspólnie z PiS-em za wprowadzeniem ustawy wiatrakowej, która pozwoli na budowę elektrowni wiatrowych w Polsce. Wprowadzenie ustawy jest jednym z kamieni milowych, wyznaczonych Polsce przez KE, od których uzależniona jest wypłata środków z KPO.

- Jeżeli będzie to dobry projekt, który będzie spełniał wymogi stawiane przez KE, to opozycja naturalnie poprze taki projekt. Musimy pamiętać, że jedna ustawa wiatrakowa wiosny nie czyni. Kamieni milowych, które musi spełnić Polska jest ponad sto. Wojna z UE toczy się od ponad roku i przez tyle też płacimy kary. Płacimy jeden milion dziennie za to, że Izba Dyscyplinarna (SN) zawiesiła sędziów, i którym nadal nie pozwolono powrócić do pracy. Izba Dyscyplinarna (SN) miała zostać zlikwidowana, a została przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nawet jeżeli ustawa wiatrakowa przejdzie, to nie będzie to oznaczało natychmiastowego otworzenia się sakiewki ze środkami z KPO - podkreśliła polityk.

Zdaniem posłanki, "PiS zablokował możliwość rozwijania energii wiatrowej".

- To bardzo negatywnie wpłynęło na naszą energetykę. Nasza sytuacja byłaby zupełnie inna, gdyby przez te kilka lat nie było wyraźnego zahamowania w tym aspekcie. Tzw. zasada 10H mówi, że nie można budować wiatraków, jeżeli w promieniu dziesięciokrotnej wysokość masztu są jakieś zabudowania mieszkalne. Ten zapis spowodował, że praktycznie nigdzie nie można budować farm wiatraków – teraz jest możliwe praktycznie tylko na Bałtyku - stwierdziła parlamentarzystka.

Senszyn podkreśliła następnie, że "trzeba będzie się dokładnie przyjrzeć ustawie wiatrakowej proponowanej przez PiS".

- Dlatego, że PiS do każdej ważnej ustawy - w ostatniej chwili - wrzuca zapisy dotyczące zupełnie innych projektów ustaw. Nie wiemy dokładnie co będzie się działo z ustawą wiatrakową w przyszłym tygodniu kiedy Sejm rozpocznie obrady – zaznaczyła posłanka.