Choć obawy przed covidem nie są już dla wielu osób powodem, by rezygnować z wyjazdów, to pojawiły się nowe przeszkody, które powstrzymują ludzi przed planowaniem kolejnych podróży. To dlatego biura powinny utrzymać elastyczne warunki rezygnacji, szczególnie, że pozwalają one obniżyć odsetek rezygnacji.