Rosyjscy internauci Wowan i Leksus (Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stolarow) dodzwonili się do prezydenta Andrzeja Dudy. Kilkuminutowe nagranie zostało opublikowane w serwisie YouTube. Do rozmowy doszło w dniu, w którym w Przewodowie doszło do wybuchu rakiety, w wyniku czego zginęło dwóch Polaków. Z nagrania wynika, że prezydent Duda był przekonany, że rozmawia z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Reklama

Z nagrania, które prawdopodobnie zostało przez twórców zmontowane przed publikacją wynika, że w czasie rozmowy prezydent Duda streścił stan ówczesnej wiedzy polskich służb na temat tragedii w Przewodowie. Mówił, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który zapewniał go, że rakieta, która spadła na terytorium Polski, na pewno nie była ukraińska. Prezydent Duda zaznaczył, że rakieta była produkcji rosyjskiej, że obie strony wojny na Ukrainie używają takich pocisków i że Rosja i Ukraina będą się wzajemnie oskarżać o spowodowanie tragedii.

Na nagraniu słychać też, jak prezydent zapewnia, w całej sprawie zachowuje daleko posuniętą ostrożność i że nie chce wojny z Rosją.

Kancelaria Prezydenta podała, że po eksplozji rakiety w Przewodowie, "w czasie trwających łączeń z głowami państw i szefów rządów doszło do połączenia z osobą podającą się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona". Według KPRP, w trakcie rozmowy prezydent Andrzej Duda "zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę", zaś Kancelaria Prezydenta "niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające".

Reklama

To kolejny raz, gdy rosyjscy youtuberzy dodzwonili się do prezydenta Polski. W 2020 roku Andrzej Duda przez 11 minut rozmawiał z mężczyzną, który podawał się za sekretarza generalnego ONZ António Guterresa.

W środę premier Mateusz Morawiecki został zapytany, kto odpowiada za zabezpieczanie rozmów prezydenta i czy w tych strukturach po rozmowie Andrzeja Dudy z osobą podszywającą się pod Emmanuela Macrona są planowane dymisje.

- To jest kolejny przykład, jak niebezpieczna jest nie tylko rosyjska propaganda, ale przede wszystkim cyberataki, i jak silne są te wszystkie hakerskie próby, wysiłki, które prowadzą do tego, że w bardzo wielu miejscach - to nie tylko tutaj u nas w Polsce, w kancelarii pana prezydenta, ale także w wielu innych miejscach różni politycy padają ofiarą tego typu pranksterkich, jak to się mówi, ataków - odparł premier.

- Jestem przekonany, że odpowiednie służby przyjrzą się temu i wzmocnią procedury w tym zakresie - oświadczył.

Reklama

- Ale jest to niestety proceder dzisiaj bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć w cudzysłowie, popularny i przywódcy innych krajów również padają jego ofiarami. Pan prezydent się szybko zorientował, zareagował na to, a procedury na pewno będą wzmocnione w tym zakresie - mówił w Sulejówku szef rządu.

Tragedia w Przewodowie

We wtorek 15 listopada na Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, zginęło dwóch mężczyzn pracujących w tamtejszej suszarni zboża. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski tego samego dnia mówił, że na Polskę spadły rosyjskie rakiety.

- Ostrzelanie terytorium NATO... To rosyjski atak rakietowy na wspólne bezpieczeństwo. To naprawdę znacząca eskalacja. Potrzebne jest działanie - oświadczył. Następnego dnia Zełenski mówił, że "na pewno nie był to pocisk ukraiński", w czwartek stwierdził, że nie można być niczego na 100 proc. pewnym.

USA, NATO i Polska podkreślają, że wszystko wskazuje na to, iż tragedia w Przewodowie była wynikiem uderzenia pocisku S-300 wystrzelonego przez stronę ukraińską. Trwa dochodzenie.