Kaczyński: Tamci chcą zmienić wybory w awanturę

Prezes PiS przemówił do zwolenników partii rządzącej w Wadowicach. Po raz kolejny zaapelował o konsolidację zwolenników Zjednoczonej Prawicy, by "do końca wyborów wszystkiego pilnowali". - Tym razem oni prowadzą swój bój ostatni - mówił Kaczyński.