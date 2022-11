Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 252 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski wylicza, że koszt jednego ataku rakietowego oraz z użyciem dronów-kamikadze na infrastrukturę energetyczną Ukrainy przekracza wysokość 2,3 mln średnich emerytur w Rosji.

- W związku z tym, że lotnisko w obwodzie kaliningradzkim zostało otwarte dla lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki, to zdecydowałem o podjęciu działań, które zwiększają bezpieczeństwo na granicy polsko-rosyjskiej - tłumaczył Mariusz Błaszczak.

Decyzje MON skomentowała w rozmowie z Interią Janina Ochojska, europosłanka KO, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Ochojska w ubiegłym roku krytykowała budowę muru na granicy z Białorusią.

- To jest przerażające! Już zapora, którą zbudowano na granicy polsko-białoruskiej, jest kompletnie bezsensowna. Jeśli miała powstrzymać migrację, to jej nie powstrzymała. Wydano na to ogromne pieniądze. Teraz będziemy budowali kolejny mur na granicy z obwodem kaliningradzkim? Za jakie pieniądze? Zamiast obcinać finansowanie na ochronę zdrowia, zamiast zabierać pieniądze chorym na hemofilię czy inne choroby, powinniśmy nie wydawać pieniędzy na budowę niepotrzebnego muru. Zupełnie nie rozumiem polityki tego państwa - powiedziała.

Zdaniem europosłanki, "powinniśmy zastanowić się, co zrobić, gdy ci ludzie do nas przyjdą. W jaki sposób można im pomóc, w jaki sposób można ich przyjąć i w jaki sposób zapewnić im ochronę międzynarodową".