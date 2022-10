W przypadku zamkniętego wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Służb Specjalnych i innej komisji w posiedzeniu takim będą mogli brać udział tylko posłowie będący członkami tych komisji – do Sejmu wpłynął projekt zmiany uchwały regulaminu Sejmu. Jej autorem jest Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, a celem – zablokowanie kontrowersyjnego posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który – wyrzucony z Komisji Obrony – przychodzi na jej posiedzenia. Podpisał się pod nim Kazimierz Smoliński (PiS).

Wyrzucony w marcu z sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz czterech podkomisji obrony Braun postanowił przychodzić na jej posiedzenia jako szeregowy parlamentarzysta. Ostatnie posiedzenie, 15 września, było posiedzeniem zamkniętym, bo minister obrony miał przedstawić na nim wrażliwe informacje na temat zabezpieczenia funkcjonowania ludności w warunkach działań wojennych oraz gotowości mobilizacyjnej i bojowej Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w czasie wojny. Nie przedstawiono, bo na komisji pojawił się Braun. Odwołane zostało też kolejne zamknięte posiedzenie planowane na 6 października, bo minister obrony miał przedstawić informację na temat szkolenia podoficerów i szeregowych zawodowych i ich gotowości bojowej.

Przewodniczący komisji wspólnie wystąpili do Biura Analiz Sejmowych o opinię, jakie są możliwości ograniczenia dostępu posłowi do informacji niejawnych – ma je każdy parlamentarzysta z mocy prawa, co gorsza, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych nie można, nawet jeśli są ku temu podstawy, wszcząć postępowania sprawdzającego, które z automatu zawieszałoby mu dostęp.

Opinia BAS przyszła do Komisji Obrony, ale według informacji „Rz” jest niejasna i niekonkretna.

Zmiana, którą zaproponowała komisja, jest wyjściem z patowej sytuacji. Marek Rutka, poseł Lewicy, jest zadowolony, że „jest mechanizm eliminowania takich osób z dostępu do informacji niejawnych”. – Doczekaliśmy się sytuacji, gdy poseł na Sejm nie działa w interesie Polski i wspiera reżim Putina – podkreśla Rutka.