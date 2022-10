Wypowiedź Antony'ego Blinkena padła, gdy rządząca partia komunistyczna Chin spotyka się na swoim kongresie, najważniejszym spotkaniu w cyklu politycznym. W ważnym przemówieniu otwierającym spotkanie w niedzielę, Xi dał jasno do zrozumienia, że jego plany dotyczące Tajwanu pozostają kluczowe.

Reklama

W rozmowie z byłą sekretarz stanu Condoleezzą Rice na Uniwersytecie Stanforda w poniedziałek, Blinken powiedział, że pokój i stabilność między Chinami i Tajwanem były z powodzeniem utrzymywane przez dziesięciolecia, ale Pekin zmienił swoje podejście.

Czytaj więcej Polityka Dwie godziny przemówienia. Najważniejsze punkty wystąpienia Xi Jinpinga Prezydent Xi Jinping wygłosił w niedzielę obszerne przemówienie, w którym przedstawił program Komunistycznej Partii Chin na najbliższe pięć lat, obejmujący wszystkie aspekty od Tajwanu po politykę technologiczną.

- Zamiast trzymać się status quo, które zostało ustanowione w pozytywny sposób, (Pekin podjął - red.) fundamentalną decyzję, że status quo nie jest już akceptowalny. Pekin jest zdeterminowany, aby dążyć do zjednoczenia w znacznie szybszym tempie - powiedział Blinken.

- Jeśli pokojowe środki nie zadziałają, to zastosuje środki przymusu, a jeśli środki przymusu nie zadziałają, to może środki siłowe, aby osiągnąć swój cel. To jest to, co głęboko zakłóca status quo i tworzy ogromne napięcia - dodał.

Reklama

Choć Pekin jasno dał do zrozumienia, że zamierza zająć Tajwan, to ramy czasowe takiego scenariusza są bardzo zróżnicowane. Starsi wojskowi z USA i Tajwanu ostrzegli, że chińska armia będzie miała zdolność w ciągu kilku lat, podczas gdy analitycy wskazują na cel Xi, jakim jest "odmłodzenie narodowe" do 2049 roku - stulecia Chińskiej Republiki Ludowej - jako potencjalny termin.