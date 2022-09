Wiceminister rozwoju i technologii, Olga Semeniuk, odniosła się w Polsat News do planu wprowadzenia preferencyjnych cen za zużycie do 2000 kWh energii dla rodzin, który zapowiedział prezes PiS. - Wczoraj tak naprawdę to zostało zapowiedziane, na konkrety musimy poczekać - powiedziała. - Ma to dotyczyć fakultatywności, czyli stawki preferencyjnej dla wszystkich gospodarstw domowych, które skorzystają z tej możliwości oszczędzania, jak również nieco wyższe ceny dla tych, którzy z tego nie skorzystają. Natomiast nie mówimy tutaj o żadnym pakiecie obligatoryjnym. To jest w gestii Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nad tym pracuje już zapewne pani minister Anna Moskwa - dodała. - Prawdopodobnie mówimy tutaj o początku przyszłego roku - zaznaczyła, mówiąc o tym, od kiedy będą obowiązywać proponowane stawki. - Chyba, że zostaną podjęte decyzje, które przyspieszą te praca, ale o tym decyduje rada ministrów, a później parlament - zauważyła.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Olga Semeniuk: Kobiety powinny same decydować o swoim życiu - To jest sumienie i decyzja każdej kobiety - powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, pytana o stanowisko w sprawie odrzuconego w czwartek przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych.

W opinii Semeniuk, ze względu na sytuację w Ukrainie, trudno przewidzieć, jak długo takie stawki mogłyby obowiązywać.

Wiceminister rozwoju i technologii decyzję Jarosława Kaczyńskiego o ograniczeniu premii dla zarządów spółek skarbu państwa nazwała „doskonałą, sprawiedliwa i odważną”. Jej zdaniem pokazuje to „pokorę (red. Zjednoczonej Prawicy), ale również solidarność w czasach kryzysu”. - Premier Jarosław Kaczyński zapowiadał, ze będziemy odpowiednim zapisem wyłączać podwyżki dla ministrów i polityków - dodała.