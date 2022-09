Morawiecki był pytany o swoje słowa z 9 czerwca, gdy mówił, że rząd zrobi wszystko, by ceny węgla były takie jak przed gwałtowną zwyżką cen oraz o słowa z 22 lipca, gdy zapowiadał, że "cena węgla spadnie, bo węgla będzie coraz więcej".

- Dziś rano mieliśmy kolejny komitet sterujący, grupę ministrów, która zajmuje się niemal wyłącznie węglem, na różnych odcinkach, na których działamy. Najważniejsza kwestia to, aby węgla nie zabrakło, dlatego kontraktujemy go z całego świata - głównie z Kolumbii, Indonezji, również Kazachstanu i innych części świata. Robimy to po to, aby skompensować te ubytki, które spowodowane zostały nałożeniem przez UE embarga na rosyjski węgiel, który do tej pory zasilał te paleniska domowe, te piece węglowe - mówił premier (w rzeczywistości Polska wprowadziła embargo na węgiel z Rosji przed UE - 13 kwietnia, Unijne embargo na węgiel weszło w życie w sierpniu - red.).



- Widzimy dzisiaj, że na cały sezon grzewczy, między wrześniem a kwietniem, zakontraktowane jest więcej węgla niż w zeszłym roku. Ale wiadomo, że ten węgiel co miesiąc do nas przypływa, jest rozładowywany w portach, rozwożony do składów węgla - kontynuował Morawiecki.

Trudno mi apelować do rynku, bo rynek się zachowuje jak chce MMateusz Morawiecki, premier

- Dlatego w najbliższym czasie, poprzez Ministerstwo Aktywów Państwowych, ogłosimy w jaki sposób chcemy ten węgiel sprzedawać, aby móc zapewnić, że nikomu go nie zabraknie. Ponieważ dziś każdy kto chce zakupić węgla dużo, nawet na najbardziej srogą zimę, może zakupić ten węgiel, niektórzy dokonują tego teraz - dodał premier.

- Natomiast w związku z tym, może brakować go dla innych. A łączna pula węgla na cały sezon jest wystarczająca. Dlatego będziemy starali się sprzedawać ten węgiel - część, np. dwie tony (w okresie) wrzesień-październik, dwie tony (w okresie) grudzień-styczeń. Z pewnością dostawy dla każdego gospodarstwa domowego - wyjaśnił.



- Teraz co do ceny. Cena wydobycia w polskich kopalniach jest w okolicach do tysiąca złotych. Cena z importu ze wszystkimi dodatkami przekracza 2,4-2,5 tys. zł. Na składach węgla cena przekracza 3 tys. zł, nawet 3,5 tys. zł. Trudno mi apelować do rynku, bo rynek się zachowuje jak chce, ale my będziemy się starać - i to jest moja uwaga w stosunku do wszystkich, którzy ten węgiel posiadają i starają się utrzymywać jak najwyższe ceny - będziemy się starali przyciągnąć tego węgla jak najwięcej, poprzez dystrybutorów takich jak PGE Paliwa, Węglokoks, PGG i inni. Po to, aby w jak największej liczbie punktów kraju był węgiel po 2-2,5 tys. zł - mówił Morawiecki.

- Przez to mamy nadzieję na skłonienie wszystkich, którzy próbują wyśrubować cenę i nie sprzedają go nieco taniej. To działanie państwowe, które jednocześnie nie niszczy wolnego rynku. Nie nakazuje czegoś składom węgla - podsumował.