Nie szukałbym z mściwą satysfakcją odpowiedzialnych za to, co stało się na Odrze, jeśli chodzi o ministrów. Ja bym dymisjonował ministrów, ale i premier powinien zastanowić się nad swoją przyszłością, w związku z tym co się nie stało w związku z katastrofą na Odrze - mówił w rozmowie z TVN24 lider PO, Donald Tusk.