Informacja o pojawieniu się chińskich samolotów wojskowych w pobliżu linii, która dzieli wody Cieśniny na część "chińską" i "tajwańską", pojawiła się w momencie, gdy rośnie napięcie związane z możliwą wizytą przewodniczącej Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, na Tajwanie.

Reklama

Według trzech źródeł Pelosi wyląduje na Tajwanie we wtorek popołudniu lub w środę rano.

Czytaj więcej Dyplomacja Tajwan podnosi poziom gotowości bojowej. Dziś wizyta Pelosi? Ministerstwo obrony Tajwanu podniosło poziom gotowości bojowej sił kraju. Wyższy poziom gotowości bojowej ma obowiązywać od wtorku rano do czwartku w południe - informuje tajwańska agencja informacyjna, powołując się na anonimowe źródła.

Przeciwko wizycie spikerki Izby Reprezentantów na Tajwanie protestują Chiny, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Chiny nigdy nie wyrzekły się siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad wyspą.



Źródło, na które powołuje się Reuters informuje też o grupie chińskich okrętów wojskowych, które znajdowały się w pobliżu nieformalnej linii podziału wód Cieśniny Tajwańskiej. Sytuacje mają monitorować samoloty Sił Powietrznych Tajwanu.

Reklama

Chińskie samoloty wojskowe miały kilkukrotnie zbliżać się do "linii mediany"

Zarówno chińskie okręty wojenne, jak i samoloty wojskowe we wtorek rano miały zbliżać się do "linii mediany" co - jak mówi informator, na którego powołuje się Reuters było zachowaniem "bardzo prowokacyjnym". Chińskie samoloty wojskowe miały kilkukrotnie zbliżać się do "linii mediany", po czym zawracać. W pobliżu znajdowały się tajwańskie samoloty wojskowe.