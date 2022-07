Rząd i gospodarka od 2020 r. lecą na łeb na szyję – to dane KPRM z czterech sondażowni, które ujawnia „Rzeczpospolita”. Fatalne wyniki nastrojów społecznych są wynikiem pandemii i wojny w Ukrainie – jak chce to tłumaczyć PiS – czy też serii błędów rządu?

Oczywiście te dwa zdarzenia – pandemia i inwazja Rosji na Ukrainę – są kluczowe dla sytuacji gospodarczej także w Polsce i odbijają się na nastrojach Polaków. Jednak PiS popełnia masę błędów, które dokładają się do tego – KPO, dwukrotnie zmieniany Polski Ład. Polityka komunikacyjna PiS również się nie klei – mamy już otwarty konflikt z UE i Ziobry z Morawieckim. To się nam nie podoba. PiS w ostatnim czasie popełnia błąd za błędem.

Tylko że od początku byliśmy karmieni błędami i aferami jak nagrody premier Szydło pod stołem czy latanie rządowymi samolotami marszałka Kuchcińskiego. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskała tylko opinię odpornej i niezniszczalnej.

To prawda, dotychczas miała wizerunek partii teflonowej, teraz łapie zadyszkę. Zresztą PiS stał się, podobnie jak w końcówce swoich rządów Platforma – memotwórczy.

Czy te niskie oceny dla władzy utrzymają się do najbliższych wyborów parlamentarnych? Czy PiS może je przegrać?

Te badania, które opublikowała w środę „Rzeczpospolita”, pokazują, że tendencje negatywne utrzymują się już bardzo długo, a je odmienić jest bardzo trudno. Praktycznie może być to niemożliwe. Nastroje społeczne bardzo trudno odwrócić, te negatywne opinie pokazują stały, ugruntowany już trend. Nawet dosypując bonusy – np. 3 tys. zł do węgla czy podwyżki dla emerytów, może 700+ na dziecko. To już nie wystarczy. Tym bardziej że jesień i zima dla PiS może być druzgocąca.

Co to znaczy dla polityki i wyborów?

Że nawet jeśli wygrają wybory, dzięki żelaznemu elektoratowi, władzę jednak stracą. PiS może wziąć 212 czy 213 mandatów, to za mało, by stworzyć rząd. A 10 proc. to tzw. labilny elektorat, który raz głosuje tak, a raz inaczej. PiS naprawdę potyka się o własne nogi.

Co powinna zrobić opozycja w tej sytuacji?

Powinna stanąć w dwóch blokach – byłoby to optymalne. A więc blok konserwatywny i blok lewicowo-liberalny. KO jest największą partią wśród opozycji, mniejsze powinny się do niej niejako dostosować. Np. partia Hołowni zapewne do ostatniej chwili będzie zwlekać z ogłoszeniem przystąpienia do koalicji, by ugrać dla swojego ugrupowania jak najwięcej i by liczyć się w Sejmie.

A czy populizm wzorem PiS jest dobry, czy to nie są czasy na takie wygórowane obietnice i Polacy tego „nie kupią”?

Cztery–pięć haseł tego typu już nie wystarczy, choć PiS wygrał wybory 500+ i retoryką „godnościową”. Jednak dziś mamy inną sytuację, trudną gospodarczo i politycznie. Nie warto obiecywać złotych gór, których spełnienie nie będzie możliwe lub możliwe tylko przy wydrenowaniu pieniędzy podatników. Ten, kto wygra, będzie miał trudniej niż dotychczas rząd PiS. To sytuacja nie do pozazdroszczenia.