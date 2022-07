- Jeśli zachodni przywódcy odmówią przyjęcia warunków negocjacji, które w przyszłości zaproponuje prezydent Rosji Władimir Putin, świat czeka piekło - powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vucić na antenie telewizji RTS Pink.

- Wiem, co nas czeka. Jak tylko Władimir Putin zakończy sprawy w Siewiersku, Bachmucie i Sołedarze, a potem na drugiej linii Słowiańsk - Kramatorsk - Awdiejewka, to jego propozycja pójdzie w świat. Jeśli tego nie zaakceptują, a nie mają zamiaru, trafimy do piekła - dodał.

Zdaniem prezydenta Serbii, konflikt na Ukrainie to wojna światowa, w której Zachód walczy z Rosją przy pomocy ukraińskich żołnierzy.

Wezwał też do "zostawienia na boku twierdzenia", że "jest to wojna regionalna lub lokalna" i zaznaczył, że do "pełnego obrazu" brakuje tylko znaczącego konfliktu w Azji.