Minister aktywów państwowych Jacek Sasin ma być obok ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry największym przeciwnikiem premiera Mateusza Morawieckiego.

W siedzibie ministerstwa miało dochodzić do spotkań, w których uczestniczyło łącznie ok. 30 polityków. Część z nich oczekuje odwołania premiera, większość krytycznie ocenia jego działania.

W siedzibie MAP na spotkaniach pojawiali się m.in. była premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremierzy Mariusz Błaszczak i Henryk Kowalczyk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, szef MSZ Zbigniew Rau oraz posłowie Marek Suski i Marek Ast - informuje Wirtualna Polska.

Przeciwnicy Morawieckiego chcą zabiegać u prezesa Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie premiera. Szefowi rządu zarzucają, że odsunął na boczny tor najwierniejszych polityków PiS-u. Ich zdaniem obciążeniem są również maile, które pojawiają się w internecie. Sugerują, że krytykę pod adresem partii złagodziłoby odwołanie szefa KPRM Michała Dworczyka.

Sojusznicy Jacka Sasina mają wymieniać Mariusza Błaszcza jako następcę Morawieckiego.

- Błaszczak jest naturalnym kandydatem, ale nawet gdyby został premierem, to nie rozwiąże problemów z węglem, wysokiej inflacji czy drożyzny, dlatego uważam, że taki scenariusz raczej się nie spełni – powiedział jeden z posłów PiS.

Jarosław Kaczyński ma być świadomy spotkań, które są organizowane w ministerstwie kierowanym przez Sasina, ale nadal ma zaufanie do premiera. Przyszłość szefa rządu ma zależeć od skutków walki z kryzysem.

- Mateusz Morawiecki jest premierem większości, którą kieruje Jarosław Kaczyński i to powinno kończyć dyskusję. Na podszepty dotyczące wymiany premiera patrzę jako na próbę wewnętrznego rozchwiania Zjednoczonej Prawicy. Jestem pewien, że one się nie powiodą. Zamierzamy dalej realizować program, skupiać się na bezpieczeństwie i wspieraniu Polaków, tak, by po wyborach to większość PiS sformułowała kolejny rząd - komentuje doniesienia rzecz PiS Radosław Fogiel.