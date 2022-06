Rzecznik rządu był w Polskim Radiu pytany o nadchodzącą prognozę GUS dotyczącą inflacji. Według cytowanych przez prowadzącego rozmowę ekspertów, w czerwcu 2022 r. inflacja (rok do roku) może wynosić 15,5 - 16 proc. - Przede wszystkim poczekajmy do tego, aż zostaną ogłoszone (dane - red.), ale faktycznie nie ukrywamy, że spodziewamy się mimo wszystko wzrostu inflacji, bo sytuacja na rynkach paliw, rynkach energetycznych wskazuje na to, że niestety to będzie widoczne - oświadczył Piotr Müller.

- A co możemy robić? To, co jest w rękach rządu, czyli obniżać podatki przede wszystkim. Przedłużyliśmy tarczę antyinflacyjną do końca października. To jest obniżenie VAT-u na żywność z 5 do 0 proc., na paliwa z 23 do 8 proc., na gaz, energię elektryczną, akcyza itd. - mówił. - Gdyby nie to, to byśmy mieli wyższą inflację w tej chwili - ocenił.

Na uwagę, że płace Polaków rosną wolniej niż inflacja rzecznik rządu odparł, że "to jest informacja, która nie jest zadowalająca". - Natomiast przez wiele lat, w szczególności za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, płace zdecydowanie przekraczały poziom inflacji. To była dobra informacja, na tym polega bogacenie się obywateli. Natomiast teraz faktycznie te wyzwania geopolityczne pokazują, że sytuacja jest trudna - mówił. Według niego, rząd szuka "takich programów społecznych, które będą pomagały".

Czy rząd Mateusza Morawieckiego spodziewa się spowolnienia gospodarczego? - Nasze analizy wskazują, że tak czy tak Polska i w tym roku, i w przyszłym roku będzie miała dodatni wzrost gospodarczy, więc tutaj o to jesteśmy raczej spokojni, ale oczywiście jego wymiar jest zależny w dużej mierze od sytuacji międzynarodowej - i to jest największy problem w tej chwili, że mamy oczywiście w rękach instrumenty finansowe, regulacyjne, ale nie mamy instrumentów takich, jak chociażby zapewnienie pokoju na Ukrainie, a to byłby warunek, żeby ta sytuacja się uspokoiła - odparł rzecznik.