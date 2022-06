- Status kandydata to wysoka ocena przemian rynkowych, dzięki którym zintegrowaliśmy się z gospodarką UE w energetyce, cyfryzacji, cłach, transporcie i innych kluczowych obszarach. To nowe perspektywy i nowe możliwości dla Ukrainy - powiedział we wspólnym wystąpieniu wideo z prezydentem i marszałkiem Rady Najwyższej w sprawie przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE.



Wczoraj podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli Ukrainie i Mołdawii przyznany został status państw kandydujących do UE.



Premier Ukrainy podkreślił, że oznacza to dla kraju nowe perspektywy i nowe możliwości - "dostęp do unijnego wsparcia finansowego, nowe inwestycje, projekty, nowe miejsca pracy, a także wsparcie powojennej odbudowy".

Zdaniem Szmygala, od teraz Ukraina nie tylko przejmie europejskie doświadczenia, ale również będzie mogła wpływać na kształtowanie się polityk sektorowych Unii Europejskiej, a proces integracji Ukrainy z UE stał się nieodwracalny.

- Od teraz Ukraina zajmuje legalne miejsce w europejskiej rodzinie. A stosunki między nami a UE przechodzą od polityki sąsiedztwa do polityki rozszerzenia – podkreślił Szmygal.