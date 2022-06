Rano w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że szef MON Mariusz Błaszczak "zostanie dzisiaj wicepremierem". Zapowiedział "inne zmiany, które dzisiaj będą w Pałacu Prezydenckim". - Też będzie myślę dzisiaj jeszcze dobra wiadomość dla Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o stabilność rządową, stabilność parlamentarną. Myślę, że w ciągu dnia pewne rzeczy się okażą - oświadczył. - Na razie bez szczegółów, kilka godzin się wstrzymajmy, będzie wszystko wiadomo - uciął.

Portal wPolityce.pl podał, że do rządu dołączy posłanka Agnieszka Ścigaj. "Ma zostać członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym za integrację społeczną - głównie za sprawy ukraińskie" - czytaliśmy. "Rzeczpospolita" potwierdziła te doniesienia w źródłach z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj więcej Polityka Suski o odejściu Kaczyńskiego z rządu: Działanie propolskie - To, co robi prezes Jarosław Kaczyński, to jest właśnie przewidywanie przyszłości dobrej dla Polski. Tutaj w pełni rozumiem prezesa - tak rezygnację Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa w celu skoncentrowania się na nadchodzących wyborach skomentował w TVP Info wiceszef klubu PiS Marek Suski.

Na konferencji prasowej do tematu odniósł się też premier Mateusz Morawiecki. - Mogę potwierdzić. Po wielu rozmowach merytorycznych, programowych, o bardzo konkretnych sprawach, które nurtują Polaków, doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu, aby zajmowała się tematyką, którą doskonale zna, tematyką integracji społecznej w tym okresie napięć na forum Polski, międzynarodowym, związanym z falą uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko. Tymi zagadnieniami będzie zajmowała się nowa pani minister - oświadczył szef rządu.

Agnieszka Ścigaj jest szefową koła poselskiego Polskie Sprawy, do którego należą także Zbigniew Girzyński i Andrzej Sośnierz (wybrani z list PiS), a które w środę opuścił Paweł Szramka (dawniej Kukiz'15).

Czytaj więcej Polityka Paweł Szramka porzuca koło Polskie Sprawy po wejściu Ścigaj do rządu Paweł Szramka, poseł koła Polskie Sprawy, zamieścił na Twitterze pismo skierowane do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym informuje o rezygnacji z członkostwa w kole.

Po godz. 11:00 Szramka zamieścił na Twitterze pismo skierowane do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym informuje o rezygnacji z członkostwa w kole Polskie Sprawy. Polityk podjął decyzję o opuszczeniu koła po tym jak premier Morawiecki potwierdził, że Ścigaj wejdzie do rządu. W rozmowie z TVN24 Szramka stwierdził, że wejście Ścigaj do rządu nie oznacza, że koło Polskie Sprawy dołącza do Zjednoczonej Prawicy.