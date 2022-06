Blok "Ensemble" Macrona uzyskał 28 proc. głosów w pierwszej turze, w porównaniu z 27,5 proc. dla lewicowego bloku "Nupes". Głosowanie odbędzie się 12 czerwca i 19 czerwca.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Macron: Nie wolno nam poniżać Rosji Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że Władimir Putin popełnił „historyczny i fundamentalny błąd” atakując Ukrainę i że jest teraz „izolowany”.

Oczekuje się, że centrowy obóz Macrona zdobędzie od 275 do 315 miejsc we francuskim parlamencie, gdzie większość bezwzględna wymaga 289 miejsc. Macron potrzebuje większości, by wdrożyć zapowiadane reformy probiznesowe.