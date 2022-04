António Guterres przybył we wtorek do Moskwy na rozmowy z ministrem spraw zagranicznych oraz prezydentem Rosji. Podczas spotkania z Siergiejem Ławrowem sekretarz generalny ONZ powiedział, że świat jest "niezwykle zainteresowany" znalezieniem sposobów na stworzenie warunków do skutecznego dialogu, jak najszybszego zawieszenia broni i opracowania warunków pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie.

Po rozmowie z Ławrowem Guterres odbył rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Spotkanie trwało ok. godziny. Cytowany przez rosyjskie agencje Putin oświadczył, że Rosja zawsze popierała ONZ. - Uważamy, że to organizacja jedyna w swoim rodzaju - stwierdził prezydent Rosji na spotkaniu z António Guterresem. - Zdecydowanie popieramy zasady, na których (ONZ) się opiera, i zamierzamy to robić w przyszłości - zadeklarował.

Czytaj więcej Polityka Rozmowy o pomocy dla Ukrainy. Szef Pentagonu: Musimy działać z prędkością wojny - Nie mamy czasu do stracenia. Dzisiejsze rozmowy jasno pokazały, dlaczego nadchodzące tygodnie będą tak kluczowe dla Ukrainy - powiedział sekretarz obrony USA po rozmowach w Ramstein, poświęconych wsparciu dla Kijowa. Lloyd Austin podziękował Niemcom za decyzję o przekazaniu Ukrainie samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard.

Władimir Putin powiedział, że armia rosyjska nie ma nic wspólnego z wydarzeniami z Buczy. - Moskwa wie, kto stoi za tą prowokacją - dodał. Ukraina informowała, że w Buczy pod Kijowem Rosjanie dopuścili się zbrodni wojennych, mordując cywilów. Dowody zebrane przez ukraińskich prokuratorów mają zostać przekazane do Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wszczął śledztwo w sprawie możliwych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na Ukrainie.

Wojna na Ukrainie trwa od dwóch miesięcy. Wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję 24 lutego od północy, z południa i ze wschodu. Kilka dni wcześniej Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości samozwańczych republik ludowych - Donieckiej i Ługańskiej - powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie na Ukrainie, zdecydował też o wysłaniu na te tereny wojsk rosyjskich w charakterze "sił pokojowych". We wtorek rosyjski przywódca powiedział, że Rosja została zmuszona do uznania DRL i ŁRL, by "zatrzymać ludobójstwo ludności Donbasu". Oświadczył też, że Rosja miała prawo uznać niepodległość DRL i ŁRL i udzielić im pomocy wojskowej. Putin powołał się przy tym na sprawę Kosowa oraz wspomniał o prawie do samostanowienia.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Brytyjski minister: Na Ukrainie zginęło 15 tys. rosyjskich żołnierzy Od początku inwazji na Ukrainie zginęło ok. 15 tys. rosyjskich żołnierzy. Rosja straciła też ponad 2 tys. pojazdów opancerzonych, w tym co najmniej 530 czołgów - powiedział brytyjskim parlamentarzystom minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

- Tyle państw, w tym nasi przeciwnicy na Zachodzie, zrobiło to w odniesieniu do Kosowa. (...) To samo zrobiliśmy z republikami Donbasu - powiedział. - (Przedstawiciele DRL i ŁRL) zwrócili się do nas z prośbą o udzielenie im pomocy wojskowej wobec państwa, które prowadzi przeciwko nim operacje wojskowe. I mieliśmy do tego prawo w pełnej zgodności z artykułem 51 rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych – powiedział Putin.

Wcześniej, po spotkaniu z szefem rosyjskiej dyplomacji, António Guterres powołał się na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2 marca i oświadczył, że inwazja Rosji na Ukrainę "narusza Kartę Narodów Zjednoczonych". Putin nie zgodził się ze stwierdzeniem, by Rosja dokonała inwazji. Od początku działań zbrojnych Kreml nazywa inwazję "specjalną operacją wojskową".



Rosyjski prezydent powiedział również, że sytuacja w Mariupolu - mieście od tygodni bombardowanym przez wojska rosyjskie - jest "tragiczna" i "skomplikowana". - Rozmawiałem z prezydentem (Turcji) Erdoganem, powiedział, że trwają tam działania wojskowe. Nie, tam operacje wojskowe się zakończyły. W Mariupolu nie ma operacji wojskowych. Zostały zatrzymane - dodał.

Putin oświadczył też, że Rosja nie odrzuca negocjacji z Ukrainą i że Moskwa spodziewa się, iż porozumienie z Kijowem zostanie osiągnięte na drodze dyplomatycznej.