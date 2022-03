Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział, że decyzja przywódców UE na szczycie w Wersalu, by w odpowiedzi na prośbę Wołodymyra Zełenskiego nie proponować Ukrainie szybkiej ścieżki do uzyskania statusu kandydata do UE, ma "posmak rozczarowania".