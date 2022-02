Schetyna był pytany o perspektywę powołania komisji śledczej ds. inwigilacji Pegasusem w obecnym Sejmie. Złożenie wniosku o powołanie takiej komisji, która zajęłaby się stosowaniem podsłuchów przez służby po 2005 roku zapowiedział Paweł Kukiz, który wciąż jednak takiego wniosku nie złożył.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Marne szanse na powstanie komisji PO chce zgłosić bliźniaczy wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. Pegasusa do tego, który zapowiada Paweł Kukiz.

- Złożył bardzo twardą deklarację na początku, zaczął zbierać podpisy, potem zaczął układać skład tej komisji, jej szefostwo - zauważył Schetyna.

Były przewodniczący PO był pytany, czy Koalicja Obywatelska byłaby gotowa zadeklarować publicznie - czego domaga się Kukiz - że ten zostanie przewodniczącym takiej komisji śledczej.



- Jeśli zadeklarujemy, że Kukiz będzie przewodniczącym, to chciałbym wiedzieć, jakie będą jego kolejne oczekiwania. Niech złoży ten wniosek. Ten wniosek i tak może być włożony do zamrażarki sejmowej przez marszałek Elżbietę Witek. PiS zrobi wszystko, aby nie było tej komisji. Jest pytanie, czy będzie traktował Pawła Kukiza jak użytecznego idiotę i będzie nim manipulował, czy będzie go traktował poważnie, czy Paweł Kukiz będzie partnerem politycznym w tej sprawie dla opozycji i dla tych ludzi przyzwoitych w PiS-ie, którzy chcą wyjaśnić tę sprawę - mówił Schetyna.

Reklama

Jeśli Marian Banaś daje gwarancje niezależnego funkcjonowania NIK-u, to uważam, że takie funkcjonowanie NIK-u ma sens Grzegorz Schetyna, były przewodniczący PO

- Przede wszystkim (w komisji) powinna być reprezentatywność wszystkich klubów i kół, jeżeli będzie to możliwe. Uważam, że wszystkie środowiska w Sejmie powinny być reprezentowane w komisji. Także w PiS-ie są posłowie, którzy wiedzą, że mogli być inwigilowani - dodał.

A czy PiS mógłby mieć większość w komisji? - Założenie Kukiza jest takie, aby nikt nie miał większości. Wcześniej większość parlamentarna miała większość w komisji. Jest pytanie o zachowanie posłów, członków komisji - czy są zakładnikami swojej partii, czy dążą do ujawnienia prawdy. To jest dzisiaj najważniejsze pytanie do tych, którzy chcą powołać komisję - stwierdził Schetyna.



Następnie poseł KO był pytany jak Koalicja Obywatelska zagłosuje ws. odebrania immunitetu Marianowi Banasiowi, którego politycy KO w przeszłości nazywali m.in. przestępcą.



Autopromocja Podwajamy subskrypcje Kup kwartalną e‑prenumeratę, a my przedłużymy okres Twojej subskrypcji KUP TERAZ

- Ja będę bronił niezależności NIK-u. Jeśli Marian Banaś daje gwarancje niezależnego funkcjonowania NIK-u, to uważam, że takie funkcjonowanie NIK-u ma sens - odpowiedział Schetyna.

- Przy powołaniu Mariana Banasia mówiliśmy, żeby nie spieszyć się z decyzją o wyborze i wyjaśnić wątpliwości, które przekazują media. Tego nie zrobiono. Dziś decyzja PiS-u nie jest walką o niezależność NIK-u, tylko jest walką o zakneblowanie Mariana Banasia, który zerwał się Jarosławowi Kaczyńskiemu i prowadzi niezależną instytucję kontroli - dodał.



Reklama

- Został wybrany przez większość parlamentarną, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Dzisiaj, paradoksalnie, ta osoba gwarantuje niezależność NIK-u od przedstawicieli tej władzy - podsumował Schetyna.