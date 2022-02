Aleksander Kwaśniewski przekonywał, że obrona niepodległości Ukrainy jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa Polski.

Były prezydent uważa, że Putin chce mieć "całą Ukrainę w swoich rękach", dlatego podejmie wszelkie wysiłki, by ten plan zrealizować. A gdyby się na to zdecydował i rozpoczął wojnę, byłoby to najgorsze rozwiązanie, bo ofiary byłyby po obu stronach.

Kwaśniewski przywoływał opinie swoich znajomych z Rosji i Ukrainy, z których wynika, że jedyną osobą, która wie, co się może wydarzyć, jest Putin, który nie zważa na zdania doradców. Wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej nie podjął jeszcze decyzji, choć uważa, że "po 22 latach rządzenia wszystko wie najlepiej".

Gość "Kropki nad i" jest zdania, że w trwającej batalii dyplomatycznej, która ma na celu powstrzymanie rosyjskiej agresji, Polska powinna być "nadaktywna".



- W sprawach ukraińskich Polska nie może być tylko aktywna. Musimy być nadaktywni, musimy być wręcz dla naszych partnerów na Zachodzie irytujący, że ciągle mówimy o Ukrainie, bo to jest kwestia naszego "to be, or not to be" - powiedział Kwaśniewski.