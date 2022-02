Mundurowi dołączą do ponad 100 brytyjskich żołnierzy, którzy przyjechali do Polski w 2020 roku, by wspomóc Polskę w działaniach związanych z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią.

Decyzja o wysłaniu żołnierzy zapadła podczas rozmów przebywającego w Londynie ministra obrony Mariusza Błaszczaka i jego brytyjskiego odpowiednika, Bena Wallace'a.

Minister @mblaszczak: polityka powinna być stanowcza w obecnej sytuacji. Musimy pamiętać, kto jest po drugiej stronie. Polityka uległości nigdy nie przynosiła dobrych skutków. Robimy wszystko, aby poprzez odstraszanie odwieść agresora od jego zamiarów. pic.twitter.com/LaqGvzVsHy — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 7, 2022

Wallace oznajmił, że wysłanie dodatkowych żołnierzy do Polski ma być "mocnym sygnałem" dla Władimira Putina, że Polska i Wielka Brytania stoją w tym konflikcie "ramię w ramię".



- Dziękuję za kolejne wsparcie i wzmocnienie wschodniej flanki NATO.Stoimy przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest zagrożenie bezpieczeństwa - powiedział Błaszczak po rozmowie z brytyjskim ministrem.