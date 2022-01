Prezydent Warszawy komentował m.in. ogłoszoną dziś decyzję 13 z 17 ekspertów z Rady Medycznej przy premierze Morawieckim, którzy zrezygnowali z pełnionej funkcji. Jako powód wskazali głównie "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią".

Trzaskowski jest zdania, że w ten sposób specjaliści wyrazili całkowity brak zaufania do rządu, który nie słuchając ekspertów bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się obecnie dzieje w Polsce.

Polityk PO zarzucił premierowi Morawieckiemu, że nie podejmując konkretnych decyzji w walce z pandemią, "po prostu się boi".



- Premier Morawiecki po prostu się boi, boi się podejmować decyzje, boi się tego mocnego lobby antyszczepionkowego. Rząd polski nie chce się tutaj wykazywać odwagą - powiedział Trzaskowski.

Zarzucił władzy, że nie przeciwdziała pandemii, a jedynie zarządza chaosem - nie wprowadzono paszportów covidowych, pracodawcy nie mogą sprawdzić, czy pracownicy są zaszczepieni, a to, zdaniem Trzaskowskiego, pomogłoby podejmować racjonalne decyzje.



- Rządzący się zachowują tak jak taki jaskiniowiec, który złapał społeczeństwo za włosy i trzyma, i nic nie jest go w stanie wyrwać ze stuporu, tak jest przekonany, że robi dobrze - ocenił prezydent Warszawy.