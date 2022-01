Domyślam się, że (politycy PiS-u - red.) uznali, że te skrzynki są niebezpieczne, bo służby i inni koledzy z rządu mogą mieć do nich dostęp - mówił Czesław Mroczek, poseł KO, były wiceminister obrony narodowej, w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską pytany o to, dlaczego m.in. szef KPRM, Michał Dworczyk, używał prywatnej skrzynki do korespondencji w sprawach rządowych i partyjnych.