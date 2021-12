Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, czy też osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, które osiągają dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł - podaje ZUS.