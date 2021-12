Mecenas Roman Giertych komentował doniesienia dotyczące podsłuchiwania jego oraz prokurator Ewy Wrzosek przy pomocy systemu Pegasus - takie informacje opublikowała wczoraj Associated Press.

Reklama

Czytaj więcej Kraj Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli szpiegowani Pegasusem Agencja Associated Press informuje, że w 2019 roku dokonano kilkunastu prób szpiegowania telefonu mecenasa Romana Giertycha. Wykorzystano w tym celu izraelskiego Pegagusa. Tego samego oprogramowania użyto to śledzenia prokurator Ewy Wrzosek.

Giertych przyznał, że był zaskoczony skalą, choć nie samym faktem inwigilacji, do której użyto systemu opracowanego przez spółkę NSO Group z Izraela. Z danych, posiadanych przez badaczy z grupy Citizen Lab, która działa przy uniwersytecie w Toronto, analizujących historię podsłuchów, ma wynikać, że smartfon Giertycha miał być jednym z najczęściej hakowanych Pegasusem. Grupa potwierdziła również inwigilowanie prok. Ewy Wrzosek.

Kolejne telefony, których używał Giertych, są obecnie sprawdzane.



Prawnik uważa, że rząd, który zdecydował się na taki "zabieg", podsłuchiwał także polityków opozycji. - Nie sądzę, bym był jedyną ofiarą - mówił Giertych.

Reklama

Zapowiedział złożenie skargi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

- Nie da się mnie zastraszyć. Pan Ziobro musi to zrozumieć, że żadne próby nie zmienią tego, że za trzy dni złożymy wniosek do międzynarodowego trybunału karnego i on będzie odpowiadał przed prokuratorem niezależnym - mówił Giertych.

Adwokat spodziewa się, że minister sprawiedliwości w przyszłym roku usłyszy zarzuty. - Jeśli się nie stawi, będzie ścigany na całym świecie. Nic tego nie zmieni, żadne strachy i groźby, drogi Zbyszku Ziobro - mówił Giertych.



W sprawie inwigilowania Romana Giertycha pisma do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego skierował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

Autopromocja Plus Minus Już 24 grudnia specjalne, jubileuszowe wydanie Dowiedz się więcej Partner wydania