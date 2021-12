Jeszcze w poniedziałek późnym popołudniem lira turecka była rekordowo słaba. Kurs dochodził do 18,36 lir za 1 dolara. Wieczorem jednak zaczęła się bardzo szybko umacniać i zyskała blisko 20 proc. We wtorek rano kontynuowała umocnienie, a kurs doszedł do 12 lir za 1 dolara.