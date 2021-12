"Jestem synem lekarza, mam małe dzieci, które szczepię, nie wyobrażam sobie walki o to, żeby każdy mógł robić z tym co chce. W tym przypadku mogę sobie nie być wolnościowcem."

Tylko czyżby to oznaczało, że sceptycyzm szczepionkowy posłów Konfederacji jest czysto koniunkturalny? pic.twitter.com/xHaH6Btvvv — Radosław Fogiel (@radekfogiel) December 16, 2021

- Nie jestem antyszczepionkowcem. Nie przyłączyłem się do tego ruchu. Jestem synem lekarza, mam małe rzeczy, które szczepię. Nie wyobrażam sobie walki o to, żeby każdy mógł z tym robić to co chce. W tym przypadku mogę sobie nie być wolnościowcem. (...) Uważam, że po prostu trzeba być odpowiedzialnym, a odpowiedzialność widzę w ten sposób, że słucham ludzi, którzy są ode mnie mądrzejsi w konkretnej dziedzinie. Z jakiegoś powodu wszyscy lekarze swoje dzieci szczepią, a ludzie, którzy nie są lekarzami i nie mają o tym pojęcia - starają się ich nie szczepić - mówił Dziambor dopytywany przez uczestników spotkania czy jest za obowiązkiem szczepień.

- Nie jestem antyszczepionkowcem. Wiem, że są wśród nas tacy, nie interesują mnie ich pomysły - zakończył wypowiedź poseł Konfederacji.

Na nagranie zwrócił uwagę m.in. wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel, który - w związku z treścią wypowiedzi Dziambora - pyta czy "sceptycyzm szczepionkowy posłów Konfederacji jest czysto koniunkturalny".

Nagranie przypomniano dwa dni po tym, gdy Konfederacja zorganizowała przed Sejmem protest przeciwko zaostrzeniu reżimu sanitarnego w Polsce oraz przeciw zapowiadanemu przez rząd obowiązkowi szczepień na COVID-19 dla wybranych grup zawodowych i przeciw projektowi ustawy, który da pracodawcy możliwość weryfikowania informacji na temat tego, czy jego pracownicy są zaszczepieni, mają status ozdrowieńca bądź - alternatywnie - umożliwi pracodawcy testowanie na COVID-19 pracowników. Konfederacja protestuje przeciw takim rozwiązaniom określając je mianem "sanitaryzmu".

W czasie protestu posłowie Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Artur Dziambor. Robert Winnicki i Konrad Berkowicz przez pewien czas stali na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym".

Artur Dziambor, pytany o ten transparent w rozmowie z Michałem Kolanko w programie "Rzecz o polityce" podkreślał, że przyniósł go jeden z uczestników protestu i nie przygotowała go Konfederacja. Poseł mówił też, że nie jest antyszczepionkowcem, ale sprzeciwia się przeciwko obowiązkowi szczepień na COVID-19.

W czwartek, pytany o nagranie z grudnia 2019 roku Dziambor powiedział Interii, że "zawsze uważał, że przynajmniej część szczepionek, które są w oficjalnym obiegu, powinna być obowiązkowa". - A covidowa nie - dodał.